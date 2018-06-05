Лопоухая собака ищет хозяина

Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте" Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Двухлетняя собака по кличке Галета ищет хозяев. Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Собаку нашли в декабре 2017 года на ул. Болотникова. Животное стерилизовано и привито. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" в 500 рублей. Контактный телефон для будущих хозяев: 8-912-923-12-72 (Анастасия).

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте" Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Дарья Казакова