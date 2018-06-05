Лопоухая собака ищет хозяина
Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"
Двухлетняя собака по кличке Галета ищет хозяев. Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".
Собаку нашли в декабре 2017 года на ул. Болотникова. Животное стерилизовано и привито. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" в 500 рублей. Контактный телефон для будущих хозяев: 8-912-923-12-72 (Анастасия).
Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.
Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"
Дарья Казакова