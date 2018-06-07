В Тюменской области вывозить мусор будет единый региональный оператор

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В Тюменской области вывозить мусор теперь будет единый региональный оператор. С чем это связано и что изменится для самих жителей региона? Разбираемся вместе с генеральным директором ООО "Тюменское экологическое объединение" Константином Фрумкиным.

Почему понадобился единый оператор?

Согласно поручению президента РФ Владимира Путина до 1 января 2019 года, все субъекты должны перейти на новую схему обращения с отходами. Она включает в себя сбор, транспортировку, обработку и размещение ТКО. И единый оператор будет нести за это ответственность.

Так, а как это происходит сейчас?

Сейчас вывозом мусора занимаются подрядчики, которые заключили договоры с управляющими компаниями. Не всех из них добросовестно выполняют свою работу, от этого и образуются несанкционированные свалки. Теперь за эту работу будет отвечать единый оператор

А в чем конкретно заключается его работа?

Региональный оператор несет ответственность за весь цикл: от сбора и транспортирования отходов до их обработки и захоронения, а также ликвидации вновь появляющихся несанкционированных свалок.

Что это за организация?

В нашем регионе единым оператором стало "Тюменское экологическое объединение". Компания получила этот статус на 2 года на основании конкурса. Она приступает к своим обязанностям с 1 января 2019 года.

То есть теперь мусор будет вывозить единый оператор?

"Тюменское экологическое объединение" будет осуществлять деятельность как своими силами, так и с привлечением подрядчиков. Но не всех – договоры заключат только с теми, у кого есть лицензия на этот вид деятельности и строго по конкурсу. Также единый оператор будет контролировать весь процесс – от вывоза до захоронения.

И какой в этом плюс для людей?

Новая схема значительно влияет на экологическую ситуацию. Региональный оператор должен будет доставлять отходы даже из самых отдаленных и труднодоступных населенных пунктов региона, где свалки закрыты, к законным объектам по размещению отходов – полигонам.

Решится одна из главных проблем - организация вывоза отходов из частного сектора. Там разместят контейнерные площади исходя из удобства жителей населенного пункта, возможности подъезда, расположения земельного участка с соблюдением действующих санитарных норм и правил.

Также в начале июля в нашем регионе начнет свою работу мусоросортировочный завод, мощность которого составляет 350 тысяч тонн в год. Аналогов у нового объекта в России нет.

А что за договоры разносят сейчас по домам тюменцев?

Согласно новой схеме обращения с твердыми коммунальными отходами все юридические лица и обычные жители региона обязаны заключить договоры на вывоз мусора с новым поставщиком услуги. У нас это можно сделать в офисах энергосбытовой компании "Восток" с 01 июля 2018 года.

Так, а если я не хочу заключать договор?

Услуга по обращению с отходами становится коммунальной. Даже в случае отсутствия письменной формы договора, региональный оператор будет оказывать услуги по обращению с ТКО, а население обязано оплачивать эти услуги. Если оплаты не будет, то оператор имеет право ее потребовать. Порядок такой же, как и при отсутствии опалы за воду, тепло и другие коммунальные услуги.

Когда появится тариф?

Стоимость услуг регионального оператора определяется органом тарифного регулирования Тюменской области. Тариф на эту услугу будет установлен впервые в срок до 01 сентября 2018 года.

У меня остались вопросы, кому я могу их задать?

8- 800- 250 -06- 06 – телефон филиала энергосбытовой компании "Восток", где могут ответить на все вопросы, касающиеся договоров.

8- 800- 250 -60-06 – ООО "Тюменского экологического объединения". Операторы готовы ответить на вопросы по сбору, вывозу, транспортировке, переработке, захоронении отходов. Обращаться можно в рабочие дни с 9 до 18 часов.