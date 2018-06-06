В Тюмени пройдет фестиваль литературы и искусства "БиблиоАРТ"

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Третий фестиваль литературы и искусства "БиблиоАРТ" пройдет на площади Тюменской областной научной библиотекой им. Менделеева 15 июня с 17 до 21 часа, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Главный девиз мероприятия – "Такой библиотеки еще никто не видел!". Общение с читателями пройдет в абсолютно новом формате.

Основным местом действия станет площадка "АРТ-мастерская", которая расположится на улице перед библиотекой. На ней пройдут мастер-классы по карамельным яблокам от студии декора и дизайна "Жасмин" и Елены Осиповой, по ткацкому делу, рисованию 3D-ручкой от хобби-студии "Васильки", по созданию ловцов снов, фенечек и комиксов.

Молодежь устремится к Street Workout, игровым полям от Мосигры, DJ-школе от Work Show TMN, футбольному фристайлу, а также уличному crazy-гольфу от IQ-разумный отдых. В фестивале примут участие коты и кошки фонда "Потеряшки".

Окунуться в прямом смысле в библиотеку поможет площадка "АРТ-книга". "Том Сойер фест", уникальные обзорные экскурсии в книгохранение и редкий фонд, а также 3D-фотозона "Bullet time" оставит у всех посетителей этой площадки исключительно приятные воспоминания о фестивале.

Творческое и культурное удовольствие жители и гости Тюмени получат на площадке "АРТ-концерт". Здесь можно увидеть перепляс от сибирских казаков, черлидинг, музыкальные, вокальные и поэтические номера, мастер-класс по аргентинскому танго и многое другое.

Хорошей традицией на фестивале "БиблиоАРТ" стал розыгрыш подарков. Для посетителей будет разыграно более 100 призов от партнеров: сертификаты в батутный парк, билеты в кинотеатр, мультимедийный исторический парк "Россия – моя история", ДК "Нефтяник", музейный комплекс им. И. Я. Словцова, в филармонию, театр "Ангажемент".

Принять участие в викторине очень просто: достаточно прийти в отдел регистрации пользователей, получить эксклюзивный читательский билет (обязательно при себе иметь паспорт), а вместе с ним билет участника викторины.

Более подробную информацию можно найти по ссылкам.