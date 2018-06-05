В Тюменской области началась летняя оздоровительная кампания

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Традиционные мероприятия привлекают в тюменские загородные лагеря отдыха ребят со всей области. Об этом на пресс-конференции в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская линия" заявила президент Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения "Мы вместе", генеральный директор центра "Ребячья республика" Лариса Шилова.

"Лето будет традиционным, - подчеркнула она. - Мы запланировали мероприятия, которые пользуются серьезным спросом среди ребят. Это, в первую очередь, межлагерная спартакиада, которая проходит по двум возрастным уровням. Это фестиваль песенного творчества – "Попутного ветра", который проходит на территории "Алых парусов".

Все летние лагеря Тюменской области имеют свою уникальную программу, что также способствует их заполнению даже на первую смену, которая традиционно пользуется меньшим спросом.

"Дети и родители сейчас выбирают путевки конкретно на программу", - подчеркнула она.

Не совсем традиционное для детских оздоровительных лагерей направление – программы профессиональной ориентации, которую в этом году затронули практически все лагеря.

"Это очень положительный опыт, - считает Лариса Шилова. - Сегодня ребенку сложно определиться с будущей профессией, получить какие-то навыки и умения, и лагерь - такое подспорье, которое может дать ребенку определенный толчок, проявить свои наклонности, направить интерес в определенном направлении. Какие только профессии мы не рассматриваем параллельно с нашим образованием, чтобы ребята получили действительно содержательные каникулы".

Эти же цели преследуют и профильные смены, которые запланированы совместно с ТОГИРРО, ТюмГУ, Тюменским индустриальным университетом.

"Наши площадки заняты теми детьми, которые продолжают свои научные разработки, - пояснила Лариса Шилова. - У них в сентябре серьезный федеральный этап уже на площадках Артека".

Всего в загородных лагерях отдыха в 2018 году отдохнут более 15,5 тыс. человек. Это на 4% больше, чем год назад.

В 2018 году, по данным департамента социального развития Тюменской области, отдых и оздоровление детей будет организован на базе 651 оздоровительной организации – лагеря с дневным пребыванием - 598, загородные оздоровительные лагеря и санаторные центры – 41, палаточные лагеря – 12.

"Более 155 тысяч детей отдохнут в детских оздоровительных организациях, - отметила начальник управления по вопросам семьи и детства департамента социального развития Тюменской области Инга Тигеева. - Более двух тысяч детей выедут за пределы Тюменской области в наши традиционные федеральные лагеря "Орленок", "Океан", "Артек". 48 тысяч детей отдохнут по льготным программам".

Борис Олейник