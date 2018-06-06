Туристов предупреждают о вспышке сибирской язвы в Уганде

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83 случая заболевания у людей без смертельного исхода зарегистрировано в четырех районах Уганды на 23 мая, сообщает Роспотребнадзор.

В большинстве регистрируется кожная форма заболевания, несколько случаев поражения желудочно-кишечного тракта и один случай – с поражением легких.

Всего на 16 частных фермах страны зарегистрировано 35 погибших сельскохозяйственных животных, крупный рогатый скот, у которых в 7 случаях диагноз сибирской язвы подтвержден лабораторно.

Материал, отобранный от людей исследуется в Исследовательском институте вирусных инфекций Уганды (UVRI).

Министерство здравоохранения и ветеринарная служба страны проводят совместные мероприятия по расследованию вспышки и принимают профилактические и санитарно-противоэпидемические меры. Около 600 человек в районах вспышки обследованы.

ВОЗ рекомендует руководству страны разработать государственную стратегию борьбы с сибирской язвой, которая бы охватывала как население, так и сельскохозяйственных животных.

Роспотребнадзор обращает внимание граждан и просит учитывать данную информацию при планировании поездок.