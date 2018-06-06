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Бойцы Росгвардии изъяли у тюменцев более ста пятидесяти единиц оружия

Общество, 15:32 06 июня 2018

Фото Управления Росгвардии по Тюменской области

Более 2,5 тыс. владельцев гражданского оружия проверили инспекторы Центра лицензионно-разрешительной работы, полицейские и сотрудники ОМОНа. Во время операции "Арсенал" было выявлено 140 нарушений правил оборота оружия, изъято 156 единиц оружия и 25 патронов. 24 единицы оружия различных видов и восемь патронов граждане сдали добровольно.

Кроме того, как сообщают в управлении Росгвардии по Тюменской области, для предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с нарушением правил охоты, браконьерством, незаконным хранением, ношением и использованием огнестрельного оружия, в регионе провели оперативно-профилактическое мероприятие "Охотник". Специалисты проверили более 800 мест стоянок охотников, около 2 тыс. автотранспортных средств, почти 700 владельцев оружия.

В итоге за нарушение правил охоты 52 человек привлекли к административной ответственности.

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# браконьерство , незаконная охота , незаконное хранение оружия , охота , Росгвардия

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