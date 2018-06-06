В Ишиме ждут приезда мамы Лунтика

скриншот видео сериала «Лунтик и его друзья» скриншот видео сериала «Лунтик и его друзья»

В Ишим приедет сценарист популярного детского мультипликационного сериала "Лунтик и его друзья" Анна Саранцева, которая работает под творческим псевдонимом Сара Ансон.

Она приглашена на церемонию награждения ХIII Международной литературной премии им. П. П. Ершова за произведения для детей и юношества. Церемония состоится в рамках Ершовских дней в Ишиме 10 июня.

Анна Саранцева стала победительницей в номинации "От потомков П.П. Ершова". Сценарист – мама троих детей, она как никто знает, чем увлечь малышей. Созданные ею чудесные сказочные герои – Лунтик, кузнечик Кузя, божья коровка Мила и другие персонажи стали любимцами российских детей. Вышло уже более 500 серий мультсериала, который учит добру и пониманию между взрослыми и детьми, показывает, что любые проблемы можно решить без обид и слез. О популярности героев мультфильма говорит и то, что на интернет-канале сериала уже более миллиарда просмотров.

Гостями Ершовских дней в Ишиме станут и другие номинанты литературной премии – Евгений Белоусов из Феодосии – автор книги "Легенды, были и сказки Крыма" и создатель серии книг о Севере и Арктике Олег Бундур из Мурманской области.

Инна Кондрашкина