Ребятишки Ишимского района разобьют аптекарский огород и создадут сухой ручей

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

22 лагеря с дневным пребыванием при образовательных учреждениях начали работу в Ишимском районе. За время каникул здесь отдохнут 2 тыс. 715 детей в возрасте от 6 до 16 лет.

В лагере "Улыбка" при Синицинской школе весело и с пользой проведут время 63 ребенка. Как и в других школах района, в этой разработана своя программа для смены "Навигаторы добрых дел". Сказочная карусель, увлекательные квесты и дискотеки на "ура" принимаются школьниками. Запланированы на смене и выезды в развлекательные центры, музеи и театр Ишима.

Не менее важная составляющая летнего отдыха и социально значимая деятельность ребят. В Синицинской школе есть школьный огород, теплица и даже дендрарий.

Над этими проектами вместе с ребятами работает их педагог Галина Джамбулганова. " В нашем дендрарии растет около 18 видов деревьев и кустарников, за которыми ухаживают сами юные биологи. В планах разбить аптекарский огород, в котором будут расти полезные для здоровья растения. Вместе с ребятами мы хотим создать на территории школы и сухой ручей", - рассказала учитель.

За время летних каникул школьники успеют стать участниками областных конкурсов "Узнай героя-земляка", "Символ региона" и "Украсим Родину цветами".

Инна Кондрашкина