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Синоптики пообещали жителям Ямала приближение лета

Общество, 10:52 07 июня 2018

фото ИА "Север-пресс"

Дождь, грозы и мокрый снег прогнозируют синоптики с 7 по 9 июня на Ямале. При этом столбик термометра будет постепенно подниматься до отметок плюс 15, 25 градусов, сообщает ИА "Север-пресс".

До 10 июня синоптики обещают ямальцам ветер с порывами до 15 метров в секунду. Ночью 8 июня средняя температура может подняться до плюс 8 градусов, днем до плюс 10-15, местами до плюс 20-25. Днем 9 июня погода несколько ухудшится, температура понизится до плюс 17.

В Ямальском районе и на северо-западе Тазовского района будет немного холоднее. Порывы ветра могут достигать 24 метров в секунду, а температурный максимум составит плюс 8-13 градусов. 9 июня на севере региона температура может опуститься до минус 2 градусов.

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# ветер , гроза , дождь , Ямал

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