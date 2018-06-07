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Первый региональный форум "Растим будущее" пройдет в Тюмени

Общество, 13:27 07 июня 2018

фото "Растим будущее" во Вконтакте

Первая региональная выставка-форум организаций отрасли социальной политики "Растим будущее" начнется в музейном комплексе им. И. Я. Словцова (ул. Советская, 63) 8 июня в 12 часов, сообщают организаторы.

Она приурочена ко Дню социального работника. В программе форма: церемония награждения специалистов отрасли, подписание соглашения о сотрудничестве департамента социального развития Тюменской области с региональной Общественной палатой и издательским домом "Мегаполис".

На выставке будут работать тренинговые и мастер-классы, шоу-рум: выставка-магазин методических пособий, сборников, реабилитационного оборудования, учебных каталогов.

В течение дня в рамках форума будет открыта "Лавка добра" по сбору вещей на площади у здания. Также пройдет флешмоб молодежных добровольческих групп.

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# выставка , социальные работники , Тюменская область , форум

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