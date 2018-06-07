В Тюмени предприниматель заплатил штраф за нелегальный алкоголь

Фото minpromtorg.gov.ru Фото minpromtorg.gov.ru

Штраф в размере 200 тыс. рублей с тюменского торговца нелегальным алкоголем взыскан, сообщает управление ФССП по Тюменской области.

Установлено, что общество с ограниченной ответственностью реализовывало нелегальный алкоголь неизвестного происхождения. Суд постановил конфисковать 3 тыс. 500 бутылок, а также назначил руководству компании наказание в виде административного штрафа в размере 200 тыс. рублей.

Штраф не был оплачен вовремя. Судебный пристав взыскал его из средств, находящиеся на расчетных счетах должника. В результате административный штраф с общества с ограниченной ответственностью был взыскан в полном объеме. Исполнительное производство окончено.