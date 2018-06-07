  • 7 июня 20187.06.2018четверг
  • USD61,9290
    EUR72,4384
  • В Тюмени 17..19 С 5 м/с ветер северо-западный

В Тюмени предприниматель заплатил штраф за нелегальный алкоголь

Происшествия, 12:43 07 июня 2018

Фото minpromtorg.gov.ru

Штраф в размере 200 тыс. рублей с тюменского торговца нелегальным алкоголем взыскан, сообщает управление ФССП по Тюменской области.

Установлено, что общество с ограниченной ответственностью реализовывало нелегальный алкоголь неизвестного происхождения. Суд постановил конфисковать 3 тыс. 500 бутылок, а также назначил руководству компании наказание в виде административного штрафа в размере 200 тыс. рублей.

Штраф не был оплачен вовремя. Судебный пристав взыскал его из средств, находящиеся на расчетных счетах должника. В результате административный штраф с общества с ограниченной ответственностью был взыскан в полном объеме. Исполнительное производство окончено.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# алкоголь , судебный пристав , штраф

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:43 07.06.2018В Ялуторовске пристава осудят за служебный подлог
12:43 07.06.2018В Тюмени предприниматель заплатил штраф за нелегальный алкоголь
11:03 07.06.2018В Тюменском районе мужчина надругался над пятилетней девочкой
17:00 06.06.2018В Екатеринбурге идет проверка по факту смерти женщины возле больницы