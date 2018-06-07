Красочный флешмоб ко Дню России устроят тюменцы на набережной

фото молодежного театра "Космос" во Вконтакте фото молодежного театра "Космос" во Вконтакте

Красочный флешмоб устроят тюменцы на набережной, посвященный Дню России, сообщают организаторы.

Молодежный театральный центр "Космос" приглашает всех желающих подготовить поздравительный видеоролик для жителей Тюменской области.

9 июня в 13 часов на набережной у моста Влюбленных участники флешмоба подбросят вверх краски холи в цвет триколора. Одновременно команда профессиональных операторов снимет видеоролик. У жителей области есть возможность войти в историю города и страны, заявив о своих патриотических чувствах, и поучаствовать в ярком красочном действе.

Организаторы призывают надевать удобную одежду и обувь и предупреждают, что краски холи легко стираются. Девиз акции: "Давай раскрасим лето и снимем ролик об этом!".

Подробности здесь.