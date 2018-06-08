Тюменцам предлагают отправиться в открытый космос

фото Молодежного театрального центра "Космос" во Вконтакте фото Молодежного театрального центра "Космос" во Вконтакте

Фестиваль сообществ "Открытый Космос" пройдет на площади Молодежного театрального центра "Космос" (ул. Республики, 165а) 10 июня с 14 до 18 часов, сообщают организаторы.

Фестиваль пройдет на двух площадках: на улице и внутри "Космоса". Уличная площадка будет работать с 14 до 18 часов. Тюменцы увидят марафон сообществ: показ театра моды "Либерти", уличное дефиле косплееров фестиваля "Ханами" и танцевальный номер от коллектива "Coffee dance". На парковке "Космоса" расположится зона, где горожане смогут представить свое видение нового чехла купола "Космоса".

После фестиваля пройдет голосование за лучшую идею рисунка в социальных сетях, где тюменцы выберут космический арт-объект. Рядом с театральным центром появится уличный планетарий: любой желающий может нарисовать звезду и разместить ее на газоне перед "Космосом". Также на уличной площадке пройдет гаражная распродажа тюменского магазина комиксов "Space Cow" ("Космическая корова") и будет работать фуд-зона.

Насыщенная программа запланирована и в стенах театрального центра. С 14 до 16 часов малый зал превратится в лаунж-зону. В помещении будут воссозданы декорации детского интерактивного спектакля "Бэби среда": музыка, сценический свет, предметы, которые можно трогать руками, фотозоны. С 14 до 17 часов в большом зале будет работать интерактивная выставка о VR-спектакле "В поисках автора".

Добавим, VR-спектакль – это формат, который объединяет театр и кино. Половину спектакля публика смотрит, надев VR-очки и, тем самым, оказывается в различных пространствах, снятых в формате 360 градусов. Гости "Космоса" посмотрят несколько видеороликов из постановки в VR-очках, а самые смелые ненадолго почувствуют себя актерами. Также внутри "Космоса" будет представлен показ роботехники.