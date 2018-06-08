Тюменцам предлагают отправиться в открытый космос
Фестиваль сообществ "Открытый Космос" пройдет на площади Молодежного театрального центра "Космос" (ул. Республики, 165а) 10 июня с 14 до 18 часов, сообщают организаторы.
Фестиваль пройдет на двух площадках: на улице и внутри "Космоса". Уличная площадка будет работать с 14 до 18 часов. Тюменцы увидят марафон сообществ: показ театра моды "Либерти", уличное дефиле косплееров фестиваля "Ханами" и танцевальный номер от коллектива "Coffee dance". На парковке "Космоса" расположится зона, где горожане смогут представить свое видение нового чехла купола "Космоса".
После фестиваля пройдет голосование за лучшую идею рисунка в социальных сетях, где тюменцы выберут космический арт-объект. Рядом с театральным центром появится уличный планетарий: любой желающий может нарисовать звезду и разместить ее на газоне перед "Космосом". Также на уличной площадке пройдет гаражная распродажа тюменского магазина комиксов "Space Cow" ("Космическая корова") и будет работать фуд-зона.
Насыщенная программа запланирована и в стенах театрального центра. С 14 до 16 часов малый зал превратится в лаунж-зону. В помещении будут воссозданы декорации детского интерактивного спектакля "Бэби среда": музыка, сценический свет, предметы, которые можно трогать руками, фотозоны. С 14 до 17 часов в большом зале будет работать интерактивная выставка о VR-спектакле "В поисках автора".
Добавим, VR-спектакль – это формат, который объединяет театр и кино. Половину спектакля публика смотрит, надев VR-очки и, тем самым, оказывается в различных пространствах, снятых в формате 360 градусов. Гости "Космоса" посмотрят несколько видеороликов из постановки в VR-очках, а самые смелые ненадолго почувствуют себя актерами. Также внутри "Космоса" будет представлен показ роботехники.