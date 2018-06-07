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В Тюмени задержали двух красноярцев с фальшивыми правами

Происшествия, 16:54 07 июня 2018

sledcom.ru

Двух молодых людей, управлявших автомобилем по поддельным правам, осудили в Тюмени.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, в апреле 2018 года на подъезде к Тюмени сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов автомобиль Ford Mondeo. 19-летний водитель из Красноярского края предъявил для проверки водительское удостоверение, подлинность которого вызвала у инспектора сомнение. Молодой человек никогда не имел водительского удостоверения, поддельные права на чужое имя приобрел в Интернете.

Задержанный возвращался со своим братом домой из Перми. 18-летний брат предложил сотрудникам ГИБДД забрать транспортное средство на месте и предъявил свое водительское удостоверение, которое тоже оказалось поддельным. В декабре 2017 года за нарушение ПДД молодой человек был лишен права управления транспортными средствами. Вскоре он также через Интернет приобрел права, изготовленные на чужое имя.

Материалы дел направлены в суд. Молодым людям грозят исправительные работы на срок до двух лет.

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# фальшивые права

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