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В Нефтеюганске на шестнадцать лет осужден педофил

Происшествия, 21:10 07 июня 2018

sledcom.ru

Жителя Пермского края осудили на 16 лет за изнасилования несовершеннолетних в Нефтеюганске.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, 57-летний мужчина приехал в Ханты-Мансийский автономный округ на заработки после освобождения из мест лишения свободы. В феврале и октябре 2017 года в Нефтеюганске мужчина совершил действия сексуального характера в отношении трех девочек возрастом от 9 до 13 лет.

Суд Югры назначил подсудимому наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима.

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# педофил , суд , Югра

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