В Тюмени будут приземляться широкофюзеляжные самолеты Airbus A-330

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Тюменский аэропорт "Рощино" получил допуск к приему широкофюзеляжного самолета Airbus A-330.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, 31 мая 2018 года Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (ФАВТ) выдало распоряжение, подписанное руководителем ФАВТ РФ Александром Нерадько, в соответствии с актом готовности аэропорта, утвержденным 18 мая 2018 года.

Разрешение на прием и выпуск пассажирского Airbus A-330 дает возможность строить серьезные планы на будущее и открывает новые перспективы для экономики региона.

"Работа по получению допусков на прием новых типов воздушных судов является одним из значимых направлений программы аэропорта по повышению качества обслуживания авиакомпаний и для дальнейшего развития маршрутной сети", - отметил генеральный директор АО Игорь Лужбин.

Аэропорт Тюмень является аэропортом международного класса, допущен к приему 25 типов воздушных судов (Ту-154, Ту-134, Ил-76, Ан-12, Ан-24, Ан-26, AH-28, Як-40, Як-42, Ил-18, Л-410, Боинг-737/757, Боинг-777, Ил-86, ATR-42, ATR-72, CRJ-100/200, A-319/320/330, Golfstream V SP G-550/IV SP, Embraer-120, Embraer-190/195) и всех типов вертолетов.

Проводятся работы по организации допуска для других типов воздушных судов, включая B-747-8.