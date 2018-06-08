Почта России в праздничные дни изменит режим работы

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День России, 12 июня, в почтовых отделениях страны будет выходным. Доставка почтовых отправлений, периодических печатных изданий и выемка письменной корреспонденции из почтовых ящиков производиться не будет, сообщает пресс-служба УФПС Тюменской области.

9 июня почтовые отделения всех классов будут работать по графику понедельника с сокращением рабочего дня на один час, а 11 июня - по графику субботы.

10 июня отделения почтовой связи по всей стране будут работать в соответствии с установленным графиком. 13 июня Почта России возобновит работу по графику.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы. Доставка пенсий и пособий в выходные и праздничные дни будет осуществляться по согласованию с региональными отделениями Пенсионного фонда РФ с учетом особенностей организации их доставки в конкретном регионе.

Пользователи мобильного приложения Почты России могут оперативно уточнить график работы или найти на карте ближайшее открытое почтовое отделение. Приложение Почты России доступно для мобильных устройств на базе платформ iOS, Android, WindowsPhone.