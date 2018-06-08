Жители и гости Москвы смогут услышать живую музыку на крыше павильона "Рабочий и колхозница"

фото сайта мэра Москвы фото сайта мэра Москвы

Новая концертная площадка открывается на крыше павильона "Рабочий и колхозница" 17 июня, сообщается на сайте мэра Москвы.

ВДНХ запускает летний проект под названием "Музыка на крыше". С 17 июня по 26 августа москвичи и гости города смогут послушать живую музыку на крыше павильона "Рабочий и колхозница". Сцена и зрительный зал с удобными креслами и подушками расположатся прямо на постаменте знаменитой 24-метровой скульптуры. Одновременно там могут разместиться до 300 человек.

"Музыкальные концерты будут проходить вечерами по четвергам и воскресеньям. По четвергам для любителей классических жанров прозвучат джаз и инструментальная музыка. На воскресных концертах гостей будут знакомить с новыми исполнителями, модными современными трендами и музыкальными жанрами — от инди-рока и электронной музыки до ритм-энд-блюза и нового фолка. С крыши павильона “Рабочий и колхозница” открывается панорамный вид на Москву и ее достопримечательности, так что зрители смогут насладиться не только музыкой, но и потрясающими видами", — рассказали в пресс-службе ВДНХ.

Посетителям крыши не стоит бояться дождя. В случае непогоды мероприятия перенесут в лекторий павильона "Рабочий и колхозница".

С 16 июня по 14 июля на площадке "Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде" пройдет серия концертов "Неоклассики". На сцене выступят молодые, но уже известные музыканты и композиторы, которые экспериментируют с классикой, а также новыми жанрами и техниками.