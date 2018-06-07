Два лесных пожара ликвидировали в Югре

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Два лесных пожара общей площадью 8 га потушили в Югре 6 - 7 июня. Возгорания произошли на территории лесного фонда Кондинского и Нефтеюганского лесничеств, сообщает правительство ХМАО-Югры.

Причиной природного пожара в Кондинском районе стали сухие грозы, в Нефтеюганском – очаг возгорания в лесу возник по вине человека. С начала 2018 года в лесах региона обнаружили и потушили восемь лесных возгораний общей площадью более 16 га, половина из них возникла по вине жителей.

Накануне выходных и праздничных дней пожарные и спасатели призывают югорчан помнить о полном запрете выжигания сухой травянистой растительности и ответственно относиться к требованиям лесного законодательства. За нарушение правил пожарной безопасности в лесах виновные лица несут административную ответственность. Сумма штрафа составляет от 1,5 до 250 тыс. рублей.

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