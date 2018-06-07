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Москвичи с ограниченными возможностями флешмобом расскажут о проблемах социальной инклюзии

Общество, 21:23 07 июня 2018

www.oprf.ru

Инклюзивный флешмоб "Мы — Россия" проведут на Поклонной горе в Москве люди с ограниченными возможностями 8 июня.

Впервые 400 людей на инвалидных колясках и добровольцы из различных организаций соберутся вместе и выстроятся в буквы, из которых сложится фраза "Мы — Россия". Они раскроют зонты, образуя триколор государственного флага. В конце флешмоба участники разъедутся и раздадут прохожим воздушные шары с позитивными фразами, призывая их улыбнуться.

Флешмоб проводится для привлечения внимания общества к проблемам социальной инклюзии молодых людей с ограниченными возможностями здоровья. Проект послужит средством объединения нескольких сотен самых разных представителей общества: волонтеров и людей, которые нуждаются в их помощи, люди самых разных возрастов, взглядов и не знакомых друг с другом.

Организатором выступают Общественная палата Российской Федерации, комиссия Общественной палаты Российской Федерации по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов. Партнеры флешмоба - правительство Москвы, московское региональное отделение Российских студенческих отрядов, волонтерское движение "Абилимпикс", Ассоциация волонтерских центров, "Волонтеры Победы", Всероссийское общество инвалидов, сообщают в пресс-службе ОП РФ.

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# Год волонтера , инвалиды , инклюзия , Общественная палата , флешмоб

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