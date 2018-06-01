Тюмень и Тюменский район нуждаются в специалистах строительной отрасли

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Тюмень и Тюменский район нуждаются в специалистах строительной отрасли

Более 14 тыс. работников требуются предприятиям Тюмени и Тюменского района. Об этом сообщает Центр занятости населения.

По состоянию на 1 июня 2018 года уровень регистрируемой безработицы находится на отметке 0,46%, коэффициент напряженности на рынке труда – 0,23 человека на 1 вакансию. 4 тыс. 392 человека состоят на регистрационном учете в целях поиска подходящей работы.

Наибольшая потребность в кадрах - у строительной отрасли, 6 тыс. 112 открытых вакансий. 1 тыс. 35 человек необходимы для отраслей культуры, спорта, организации досуга и развлечений. На обрабатывающие производства Тюмени и Тюменского района нужно 954 человека. 872 человека ждут в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспорта, 838 человек - в сфере образования. 782 вакансии - в государственном управлении и обеспечении военной безопасности, а также социальном обеспечении. 581 человек нужен для профессиональной деятельности в научной и технической сферах, 449 - в административной сфере, 448 - в области здравоохранения и социальных услуг.

269 вакансий открыто в гостиничной сфере и на предприятиях общественного питания, 230 - риелторским организациям для операций с недвижимым имуществом, 232 - на предприятиях предоставления прочих видов услуг. 211 человек необходимы финансовым и страховым компаниям на этих территориях, 200 - для обеспечения электроэнергией, газом и паром, а также кондиционирования воздуха.

167 работников нужно предприятиям сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства, 149 - для деятельности в области информации и связи. Компании, ответственные за водоснабжение, водоотведение, организацию сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений нуждаются в 71 сотруднике. На добычу полезных ископаемых требуется 33 человека.