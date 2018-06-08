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Тюменские дзюдоисты поборются за путевки на чемпионат России в Красноярске

Спорт, 13:10 08 июня 2018

фото ЦОП "Тюмень-дзюдо"

12 дзюдоистов ЦОП "Тюмень-дзюдо" примут участие во Всероссийских соревнованиях по дзюдо среди мужчин и женщин памяти директора завода цветных металлов и золота В. Н. Гулидова в Красноярске 9 и 10 июня, сообщает центр "Тюмень-дзюдо".

Ежегодно участниками турнира становятся более 100 спортсменов, которые борются за путевки на чемпионат России, медали, а также за звание "Мастер спорта России", если не являются ими.

Онлайн-результаты в дни соревнований на сайте Федерации дзюдо России.

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# дзюдо , Красноярск , соревнования

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