Владельца автомойки в Голышманово оштрафовали за сброс отходов

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Владельца автомобильной мойки, загрязнявшей окружающую среду, оштрафовали в Голышмановском районе.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, компания "Успех" в частном секторе на ул. Гагарина п. Голышманово эксплуатирует автомобильную мойку. При этом сброс отходов с примесями грязи, химикатов, остатков нефтепродуктов вместе с отработанной водой стекает в переполненный резервуар, в котором установлен отвод для сброса отходов на почву за территорией автомобильной мойки.

Прокуратура района возбудила в отношении директора компании административное дело. По результатам его рассмотрения территориальный отдел Роспотребнадзора оштрафовал его на 10 тыс. рублей.

По результатам прокурорской проверки выявлены нарушения действующего законодательства в отношении еще пяти владельцев автомобильных моек. У них отсутствуют договоры на вывоз жидких бытовых отходов. Прокуратура района внесла нарушителям соответствующие представления.