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Объемы выращенной рыбы в хозяйствах региона выросли в три раза

Общество, 16:01 16 июня 2018

Фото ИА "Тюменская линия".

В Тюменской области с 2012 года более чем в три раза увеличились объемы выращенной рыбы на предприятиях рыбохозяйственной отрасли. Достичь таких результатов удалось благодаря улучшению материально-технической базы.

Как рассказал заместитель губернатора, директор областного департамента АПК Владимир Чейметов, средства на развитие отрасли выделяются из средств областного бюджета. Так, в 2018 году рыбоводные хозяйства получили субсидию в размере 10 млн рублей на покупку рыбопосадочного материала.

Основными поставщиками рыбопосадочного материала карпа в регионе являются Тюменский рыбопитомник, "Пышма-96", рыбопосадочный материал сиговых рыб поставляет Сузгунский инкубационный цех ФГУП "Госрыбцентр". За 2017 год рыбоводные хозяйства региона вырастили более 1 тыс. т пеляди, 662 т карпа, 207 т щуки, и 230 т других видов рыб.

"Динамика формирования материально-технической базы позволяет нашим производителям выращивать более двух тысяч тонн рыбы, запуская ее на переработку и расширяя ассортимент продукции", - отметил Владимир Чейметов.

Он добавил, что за последний год кооперативы начали закупать рыбу и у населения. В 2017 году предприятия купили у местных рыбаков 156 тонн рыбы. Перспектива такого сотрудничества есть в Вагайском, Уватском и Тобольском районах. "Есть еще над чем поработать, думаю, в этом плане темпы будем наращивать", - добавил замгубернатора.

Любовь Голышева

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# АПК , Владимир Чейметов , рыбопереработка

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