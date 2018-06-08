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В Тюмени спортивная молодежь исполнит гимн России под приседания

Общество, 12:16 08 июня 2018

steelcharacter.ru

В День России молодежь исполнит гимн страны приседая. Желающих принять участие в акции ждут 12 июня в 16 часов на набережной за мостом по ул. Челюкинцев – в район Масловского взвоза.

Здесь организаторы проекта "Здравый смысл" проведут тренировку, на которой тюменцам предстоит приседать, исполняя гимн страны.

Как рассказал куратор проекта, депутат Тюменской городской думы Андрей Потапов, в этом году в Тюменской области бесплатные тренировки будут проходить в Тюмени, Тобольске и Ишиме в течение всего лета. Возрастных ограничений нет – на занятия могут приходить все желающие.

Отжимания, приседания, планка, прыжки с глубокого приседа и многое другое ждет ценителей кроссфита. Любители игровых видов спорта смогут посоревноваться в баскетболе. Борцам предстоит поработать не только над работой мышц, но и умением выстраивать правильную тактику боя.

Каждый будний день в разных точках Тюмени опытная команда спортсменов будет проводить занятия по фитнесу, единоборствам, кроссфиту и не только. В понедельник, среду, пятницу тренировки будут проходить в 19 часов на набережной, во вторник и четверг – в 19 часов на площадке школы №48 (ул. Судоремонтная, 25).

Комплексная программа популяризации и пропаганды здорового образа жизни в Тюмени и Тюменской области "Здравый смысл" проводится при поддержке правительства Тюменской области.

Узнать подробную информацию и зарегистрироваться на мероприятие можно на официальном сайте проекта.

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# День России , Здравый смысл

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