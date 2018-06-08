В "Транснефть-Сибири" назвали победителей конкурса "Лучший по профессии"

Фото пресс-службы "Транснефть-Сибирь" Фото пресс-службы "Транснефть-Сибирь"

102 человека – победители первого этапа, который ранее проходил в подразделениях АО "Транснефть-Сибирь", приняли участие во втором этапе конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии". Мероприятие состоялось 5-6 июня.

В конкурсе участвовали представители рабочих профессий: электрогазосварщики, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, операторы нефтепродуктоперекачивающей станции, операторы товарные по нефтепродуктам, водители грузового автомобиля, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике, слесари по ремонту технологических установок, лаборанты химического анализа, операторы товарные, трубопроводчики линейные. Впервые в истории конкурса в соревнованиях также приняли участие машинисты экскаватора.

Мероприятие проходило на производственных площадках предприятия в г. Тюмени (Тюменский ремонтно-механический завод, специализированное управление по предупреждению и ликвидации аварий, нефтепродуктоперекачивающая станция "Тюмень"), а также на линейных производственно-диспетчерских станциях им. Чепурского и "Торгили", в Тюменском нефтепроводном профессиональном колледже.

Для победы в конкурсе участники должны были хорошо знать нормативную документацию, технологические процессы, уметь выполнять операции быстро и в точной последовательности, в совершенстве владеть профессиональной терминологией.

Конкурс профессионального мастерства – один из важных элементов кадровой политики АО "Транснефть-Сибирь". Мероприятие призвано повысить престиж рабочей профессии и стимулировать участников к самосовершенствованию и профессиональному росту.

Обладатели первого места конкурса "Лучший по профессии" представят АО "Транснефть-Сибирь" в соревнованиях на уровне ПАО "Транснефть", которые пройдут на базе АО "Транснефть-Дружба" в Брянске с 5 по 9 августа.