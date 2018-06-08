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На Тюменском комбинате хлебопродуктов тушили условный пожар

Общество, 12:49 08 июня 2018

фото ГУ МЧС России по Тюменской области

Двоих пострадавших вывели из помещения в спасательных капюшонах и передали бригаде скорой медицинской помощи в ходе пожарно-тактического учения по ликвидации возгорания на Тюменском комбинате хлебопродуктов, сообщает управление МЧС России по Тюменской области.

По легенде учений в результате нарушения правил эксплуатации зерносушилки произошел пожар в нориях с последующим загоранием 10 тонн зерна, находящегося в расходном бункере.

фото ГУ МЧС России по Тюменской области

По прибытии первых подразделений 32-го отряда ФПС была организована работа по эвакуации людей и установки пожарного автомобиля на пожарный гидрант для бесперебойной подачи воды и прокладки магистральной линии на тушение условного очага пожара. Также организована совместная работа со службами жизнеобеспечения и администрацией объекта по сбору информации и отключении электросетей. Последующие прибывшие подразделения были направлены на тушение и защиту соседних зданий и сооружений.

фото ГУ МЧС России по Тюменской области

"Все прошло так, как мы и планировали, без лишней суеты, каждый знал, что и как делать. Все задачи были выполнены в полном объеме. Учения отработаны на оценку "удовлетворительно", - рассказал начальник службы пожаротушения 32-го отряда Евгений Шатунов.

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# пожар , Тюмень , учения , хлебокомбинат

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