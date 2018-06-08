Жителя Югры осудят за вырубку хвойного леса

Фото: прокуратура Югры Фото: прокуратура Югры

Уголовное дело по факту незаконной рубки деревьев направлено в суд в Березовском районе.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Югры, установлено, что обвиняемый в июле 2017 года без разрешительных документов на территории Таежного участкового лесничества вырубил деревья хвойных пород, причинив ущерб лесному фонду на сумму более 100 тыс. рублей.

В марте 2018 года он также без разрешительных документов на территории Хуранского и Няксимвольского участкового лесничества в Березовском районе незаконно врубил деревья, причинив своими действиями ущерб лесному фонду.

Уголовное дело направлено в суд. На имущество обвиняемого наложен арест. Прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании с обвиняемого ущерба.