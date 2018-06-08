Стартовал прием заявок на конкурс "В фокусе - детство"

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

Открыт прием заявок на региональный этап IX Всероссийского конкурса журналистских работ "В фокусе — детство", сообщают организаторы.

Конкурс проводится в два этапа - региональный и федеральный. В региональном туре принимают участие материалы, размещенные в региональных и муниципальных СМИ.

В конкурсе предусмотрены номинации, в которых будут оцениваться печатные и Интернет-публикации, ТВ- и радиосюжеты, посвященные лучшим практикам поддержки семьи и детства, профилактике семейного и детского неблагополучия, социального сиротства, успешному опыту приемных семей, социальной адаптации детей с особенностями развития и здоровья, ответственному родительству и отказу от жестокого обращения с детьми.

К участию в конкурсе принимают материалы, созданные юными журналистами печатных изданий, интернет-СМИ, теле- и радиокомпаний в возрасте 13-17 лет.

Заявки на региональный тур следует направлять в департамент по связям с общественностью, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области на эл. адрес: ZhevnovskayaSE@72to.ru. Контактное лицо Светлана Жевновская 55-72-01.