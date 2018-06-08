Тюменцы станут участниками проекта "Сто лидеров"

Тюменцы станут участниками проекта "Сто лидеров". Фото ИА "Тюменская линия" Тюменцы станут участниками проекта "Сто лидеров". Фото ИА "Тюменская линия"

Работу сейчас и возможность возглавить проекты федерального уровня через несколько лет предложили студентам тюменских вузов представители корпоративного университета "Алабуга".

Бизнес-игра, победители которой попадут в проект "100 лидеров", прошла на базе Тюменского индустриального университета.

Особая экономическая зона "Алабуга" (территория с льготными экономическими условиями для предпринимателей) в Татарстане считается самой успешной промышленно-производственной площадкой России. Среди 56 резидентов зоны – компании Ford, Росатом, Kastamonu, Татнефть, Armstrong. Число сотрудников превысило 6 тыс. человек.

"Залог успешного развития особой зоны - команда специалистов. Три года назад мы запустили программу корпоративного университета, которая привлекает талантливых людей из других территорий России. Она бесплатна и позволяет за три месяца получить реальные навыки в промышленном менеджменте. Знаниям и опытом делятся руководители предприятий – резидентов нашей особой зоны. Прошли четыре волны программы, к нам приехали молодые люди со всей страны и остались работать на проектах", - отметила директор по развитию персонала ОЭЗ "Алабуга" Дарья Медякова.

К 2023 году аналогичные особые зоны должны появиться на других территориях страны. Команду из 100 будущих управленцев представители "Алабуги" формируют из молодых специалистов от 18 до 26 лет со всей страны. Приглашают лидеров по 10 направлениям, в том числе в сфере энергетики, экономики, юриспруденции, строительства, менеджмента. Успешным соискателям обещают быстрый карьерный рост от начинающего специалиста до топ-менеджера. Тюмень – один из десяти городов, где проходит отборочный тур, участие в нем принимают около 35 студентов.

"Победители бизнес-игры в июле поедут в "Алабугу", где в течение недельного курса мы будем присматриваться друг к другу. Следующий этап - трудоустройство, программа стартует в сентябре. Мы приглашаем ребят на работу в управляющую компанию "Алабуга", потому что дальнейшая деятельность будет связана с созданием подобных управляющих компаний в регионах, при этом молодые люди обязательно получат опыт работы на действующих производствах", - сообщила Дарья Медякова.

Стартовая зарплата молодого специалиста – около 40 тыс. рублей плюс премии. Живут сотрудники в коттеджном поселке, для детей открыты международная школа и детский сад.

Предприниматель в IT-сфере Алексей Свиязов - один из трех тюменцев, работавших и обучавшихся в "Алабуге" в 2017 году.

"В какой-то момент мне нужно было получить новые знания. Я занимаюсь малым бизнесом и хотел узнать, какие проблемы стоят перед бизнесом крупным, как руководители их решают. Как оказалось, все упирается в кадры, - рассказал он. - Мы решали задачи федерального масштаба, для которых приходилось демонстрировать свои лидерские качества, умение брать ответственность. В целом три месяца обучения оказалось очень полезными".

Тюмень стала седьмым городом, который вошел в маршрут представителей "Алабуги". Следующим пунктом назначения станет Нижний Новгород.

Татьяна Ковалева