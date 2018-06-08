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Выставка-форум "Растим будущее" показала лучшие социальные практики Тюменской области

Общество, 18:29 08 июня 2018

Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменская область может похвастаться тем, что поддержка малообеспеченных семей и старшего поколения здесь происходит на очень высоком уровне. Регион лидирует в стране по организации летнего детского отдыха, социальному обслуживанию семей с детьми и по уровню устройства детей-сирот в семьи - на территории области нет детских домов.

Об этом рассказала заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских на открытии выставки-форума "Растим будущее", которая проходит в Музейном комплексе имени Словцова. Мероприятие приурочено к профессиональному празднику, Дню социального работника, и проводится по инициативе регионального департамента социального развития.

Форум объединил под одной крышей все профильные организации области, которые могут не только показать себя, но и наладить отношения к некоммерческими организациями, представителями бизнеса, почерпнуть опыт у коллег и просто пообщаться друг с другом.

Ольга Кузнечевских призналась, что к этому дню в департаменте готовились долго: хотелось удивить, похвастаться и показать что-то новое. Она поблагодарила руководство музейного комплекса за возможность сделать его площадкой форума-выставки. От имени врио губернатора Тюменской области Александра Моора она поздравила всех присутствующих с праздником.

"Мы берем на себя ответственность за то, каким будет наш регион в дальнейшем, какими будут наши семьи, дети, кто потом придет и подставит плечо нам с вами, когда это потребуется. Мы растим будущее, которое уже сегодня должно жить достойно и обеспеченно, чтобы принять этот алгоритм жизни как правило и потом все это сохранять и обеспечивать", - подчеркнула замгубернатора.

Ольга Кузнечевских поблагодарила ветеранов социальной отрасли, а также всех партнеров, которые помогают этой сфере развиваться - депутатов Тюменской областной думы, заместителей глав районов по социальным вопросам, общественников и журналистов.

"Когда в семье хорошо всем и семья многопоколенная, значит это семья благополучная. Наша - именно такая", - отметила она и пожелала всем присутствующим добра, здоровья и терпения.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" ﻿

Ольга Кузнечевских вручила выдающимся сотрудникам соцсферы региона благодарности и благодарственные письма. Она заметила, что наградить всех тех, кто достоин, нужно и на местах, и дала поручение руководителям учреждений отметить наградами и словами благодарности таких людей.

На открытии форума-выставки присутствовал и заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн. В качестве подарка он зачитал со сцены стихотворение собственного сочинения, а Ольге Кузнечевских вручил куклу ручной работы в традиционном русском костюме, которая держит в руках миниатюрную икону - как символ милосердия, которое является неотъемлемой частью социальной сферы.

"То, что вы достойно несете свой крест - об этом говорит уровень благосостояния Тюменской области, которую все называют островком благополучия. Вы особые люди, от вас очень многое зависит. Когда на думе мы принимаем бюджет - всегда докладчики говорят о том, что бюджет у нас социально ориентированный. Без малого 50 процентов средств идет на решение социальных вопросов, и это правильно. Поэтому у нас огромное количество людей желают, чтобы их дети продолжали жить и работать в нашем регионе, а это дорогого стоит", - уверен Виктор Рейн. Депутат также отметил лучших сотрудников учреждений соцферы почетными грамотами и благодарственными письмами Тюменской областной думы.

На открытии форума было подписано несколько соглашений о сотрудничестве между департаментом соцразвития и региональной Общественной палатой, между департаментом и издательским домом "Мегаполис". Дали старт и новой хорошей традиции - на сцену вынесли пьедестал почета тюменских организаций, работающих в этой отрасли. Лучшими в 2017-2018 годах стали детский центр "Ребячья республика", центр медицинской и социальной реабилитации "Пышма", областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Родник" и областной геронтологический центр.

Напомним, отрасль социальной политики Тюменской области включает в себя 12 территориальных управлений соцзащиты, 25 центров социального обслуживания, 15 домов-интернатов, семь детских оздоровительных лагерей и центров, пять реабилитационных и социально-оздоровительных центров, четыре социально-реабилитационных центра для несовершеннолетних, областной геронтологический центр, центр технического контроля, центр обеспечения мер соцподдержки, областной центр социальной адаптации и ресоциализации.

Всего в социальной сфере работают семь тысяч человек. 460 тыс. жителей региона получают меры соцподдержки.

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия" ﻿

Дарья Казакова

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# музейный комплекс им , Ольга Кузнечевских , Словцова , социальная поддержка , социальная сфера , социальные работники

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