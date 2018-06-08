Выставка-форум "Растим будущее" показала лучшие социальные практики Тюменской области

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменская область может похвастаться тем, что поддержка малообеспеченных семей и старшего поколения здесь происходит на очень высоком уровне. Регион лидирует в стране по организации летнего детского отдыха, социальному обслуживанию семей с детьми и по уровню устройства детей-сирот в семьи - на территории области нет детских домов.

Об этом рассказала заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских на открытии выставки-форума "Растим будущее", которая проходит в Музейном комплексе имени Словцова. Мероприятие приурочено к профессиональному празднику, Дню социального работника, и проводится по инициативе регионального департамента социального развития.

Форум объединил под одной крышей все профильные организации области, которые могут не только показать себя, но и наладить отношения к некоммерческими организациями, представителями бизнеса, почерпнуть опыт у коллег и просто пообщаться друг с другом.

Ольга Кузнечевских призналась, что к этому дню в департаменте готовились долго: хотелось удивить, похвастаться и показать что-то новое. Она поблагодарила руководство музейного комплекса за возможность сделать его площадкой форума-выставки. От имени врио губернатора Тюменской области Александра Моора она поздравила всех присутствующих с праздником.

"Мы берем на себя ответственность за то, каким будет наш регион в дальнейшем, какими будут наши семьи, дети, кто потом придет и подставит плечо нам с вами, когда это потребуется. Мы растим будущее, которое уже сегодня должно жить достойно и обеспеченно, чтобы принять этот алгоритм жизни как правило и потом все это сохранять и обеспечивать", - подчеркнула замгубернатора.

Ольга Кузнечевских поблагодарила ветеранов социальной отрасли, а также всех партнеров, которые помогают этой сфере развиваться - депутатов Тюменской областной думы, заместителей глав районов по социальным вопросам, общественников и журналистов.

"Когда в семье хорошо всем и семья многопоколенная, значит это семья благополучная. Наша - именно такая", - отметила она и пожелала всем присутствующим добра, здоровья и терпения.

Ольга Кузнечевских вручила выдающимся сотрудникам соцсферы региона благодарности и благодарственные письма. Она заметила, что наградить всех тех, кто достоин, нужно и на местах, и дала поручение руководителям учреждений отметить наградами и словами благодарности таких людей.

На открытии форума-выставки присутствовал и заместитель председателя Тюменской областной думы Виктор Рейн. В качестве подарка он зачитал со сцены стихотворение собственного сочинения, а Ольге Кузнечевских вручил куклу ручной работы в традиционном русском костюме, которая держит в руках миниатюрную икону - как символ милосердия, которое является неотъемлемой частью социальной сферы.

"То, что вы достойно несете свой крест - об этом говорит уровень благосостояния Тюменской области, которую все называют островком благополучия. Вы особые люди, от вас очень многое зависит. Когда на думе мы принимаем бюджет - всегда докладчики говорят о том, что бюджет у нас социально ориентированный. Без малого 50 процентов средств идет на решение социальных вопросов, и это правильно. Поэтому у нас огромное количество людей желают, чтобы их дети продолжали жить и работать в нашем регионе, а это дорогого стоит", - уверен Виктор Рейн. Депутат также отметил лучших сотрудников учреждений соцферы почетными грамотами и благодарственными письмами Тюменской областной думы.

На открытии форума было подписано несколько соглашений о сотрудничестве между департаментом соцразвития и региональной Общественной палатой, между департаментом и издательским домом "Мегаполис". Дали старт и новой хорошей традиции - на сцену вынесли пьедестал почета тюменских организаций, работающих в этой отрасли. Лучшими в 2017-2018 годах стали детский центр "Ребячья республика", центр медицинской и социальной реабилитации "Пышма", областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Родник" и областной геронтологический центр.

Напомним, отрасль социальной политики Тюменской области включает в себя 12 территориальных управлений соцзащиты, 25 центров социального обслуживания, 15 домов-интернатов, семь детских оздоровительных лагерей и центров, пять реабилитационных и социально-оздоровительных центров, четыре социально-реабилитационных центра для несовершеннолетних, областной геронтологический центр, центр технического контроля, центр обеспечения мер соцподдержки, областной центр социальной адаптации и ресоциализации.

Всего в социальной сфере работают семь тысяч человек. 460 тыс. жителей региона получают меры соцподдержки.

Дарья Казакова