В Свердловской области более тридцати детей отравились в лагере

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33 ребенка, отдыхающие в детском лагере в Кушве, попали в больницу с признаками отравления, сообщает следственное управление СК РФ по Свердловской области.

Следователи начали проверку по факту ухудшения состояния здоровья несовершеннолетних. Как установлено, дети были доставлены в больницу 8 июня с симптомами в виде болей в животе, рвоты и общего недомогания. По информации медучреждения, состояние здоровья детей в настоящее время удовлетворительное.

В ходе доследственной проверки будет дана правовая оценка данной ситуации на предмет наличия в ней признаков преступления, предусмотренного статьей "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".

Будут опрошены руководство и сотрудники детского лагеря, пострадавшие несовершеннолетние, истребована и проанализирована документация, касающаяся организации питания детей, а также состояния их здоровья.