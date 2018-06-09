  • 9 июня 20189.06.2018суббота
  • USD62,6680
    EUR73,7916
  • В Тюмени 13..15 С 4 м/с ветер юго-восточный

Ямальские почтовики начали доставлять корреспонденцию в труднодоступные поселки

Общество, 16:32 09 июня 2018

фото УФПС ЯНАО

Ямальские почтовики начали доставлять почту, продукты и товары первой необходимости в труднодоступные поселки, сообщает ИА "Север-пресс".

Из-за погодных условий речная навигация в 2018 году стартовала позже. Первые рейсы катеров "Связь-1" и "Связь-3" пойдут в Шурышкарский и Приуральский районы. За один рейс в Шурышкарский район катер пройдет 1 тыс. 125 км, доставив почту в 11 сел. Это самый протяженный почтовый маршрут длительностью семь дней. Почту туда будут доставлять еженедельно.

Почту вскоре начнут доставлять по маршрутам Салехард - Салемал - Панаевск - Яр-Сале – Белоярск, Салехард – Белоярск, Салехард - Зеленый Яр, Салехард - Пельвож.

По итогам 2017 года с помощью речной навигации ямальцам было доставлено около 70 тонн почты и товаров, сообщили в ямальском отделении Почты России.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# навигация , почта , Ямал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:17 09.06.2018На автодорогах Ямала открыли пункты отдыха для водителей
17:06 09.06.2018Пассажирский транспорт в выходные дни будет работать по воскресному расписанию
16:54 09.06.2018Роспотребнадзор рекомендует покупать только сухую клубнику
16:32 09.06.2018Ямальские почтовики начали доставлять корреспонденцию в труднодоступные поселки