Ямальские почтовики начали доставлять корреспонденцию в труднодоступные поселки

фото УФПС ЯНАО фото УФПС ЯНАО

Ямальские почтовики начали доставлять почту, продукты и товары первой необходимости в труднодоступные поселки, сообщает ИА "Север-пресс".

Из-за погодных условий речная навигация в 2018 году стартовала позже. Первые рейсы катеров "Связь-1" и "Связь-3" пойдут в Шурышкарский и Приуральский районы. За один рейс в Шурышкарский район катер пройдет 1 тыс. 125 км, доставив почту в 11 сел. Это самый протяженный почтовый маршрут длительностью семь дней. Почту туда будут доставлять еженедельно.

Почту вскоре начнут доставлять по маршрутам Салехард - Салемал - Панаевск - Яр-Сале – Белоярск, Салехард – Белоярск, Салехард - Зеленый Яр, Салехард - Пельвож.

По итогам 2017 года с помощью речной навигации ямальцам было доставлено около 70 тонн почты и товаров, сообщили в ямальском отделении Почты России.