Долгожданное цирковое шоу Андрея Дементьева-Корнилова "ИНДИ-РА" увидят тюменцы

Фото ИА "Тюменская линия" Фото ИА "Тюменская линия"

Гастроли нового фееричного проекта династии Корниловых – циркового шоу "ИНДИ-РА" - стартуют на манеже Тюменского государственного цирка с 16 июня. В постановке принимает участие лауреат множества престижных премий и конкурсов, дрессировщик в четвертом поколении Андрей Дементьев-Корнилов.

В шоу использованы авторская музыка, шикарные костюмы, хореография лучших мастеров современности. В Тюмень прибыло множество огромных фур специального оборудования и необычных декораций, более 85 животных разных видов (верблюды, пумы, львы , собаки, ламы, питоны, крокодил, обезьяны, дикобразы и попугаи, лошади и, конечно же, слоны). Режиссер и продюсер – Народная артистка России Таисия Корнилова и директор шоу "Инди-Ра" Андрей Дементьев-Корнилов.

Волшебная сказка пропитана атмосферой загадочной Индии. Интригующий сюжет захватывающей истории рассказывает сон девочки с прекрасным именем Индира, которая попадает в чарующий мир дикой природы и экзотических животных, встречает сказочных персонажей древних легенд и непременно отправляется в таинственное приключение.

Кастинг в шоу прошли самые успешные, профессиональные и востребованные артисты мирового цирка – жонглеры и дрессировщики, эквилибристы и воздушные гимнасты, акробаты и клоуны. Все артисты - призеры Международных фестивалей и обладатели самых высоких наград.

Публику ждет встреча с героями легендарного аттракциона "На слонах вокруг света" династии Корниловых - единственный коллектив в мире, где на манеж одновоременно выходят четыре индийских слона.

Грация этих животных поражает воображение – слонихи Ранго, Герда, Претти и Марго с легкостью строят пирамиду, ползают и танцуют, балансируют на шаре, играют на музыкальных инструментах, жонглируют и крутят хула-хупы! Некоторые трюки занесены в Книгу рекордов Гиннесса. Эксперты называют это шоу "Лучшие слоны в мире!". Это доказывают награды дрессировщиков Андрея и Анастасии Дементьевых-Корниловых: "Золотой приз" Всемирного фестиваля циркового искусства в Москве, первое место и "Золотой слон" Международного фестиваля циркового искусства в цирке Никулина на Цветном бульваре, Золотая награда Международного фестиваля цирка в Ижевске (Удмуртия), премия Росгосцирка "Шари-Вари" за "Лучший аттракцион-2011", Премия "Лучший артист года-2012" (Андрей Дементьев-Корнилов) от Союза цирковых деятелей России и профессиональная премия "Мастер" в номинации "Лучший аттракцион года-2015", а также Гран-при "Золотой слон" Международного фестиваля циркового искусства в цирке Никулина на Цветном бульваре 2016 г.