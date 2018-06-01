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На улице Энергетиков в Тюмени ограничат движение

Общество, 18:12 12 июня 2018

фото slav.ru

Временное ограничение движения транспорта на ул. Энергетиков вводится с 13 по 27 июня, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации Тюмени.

Ограничения связаны с ремонтом подземных коммуникаций на ул. Энергетиков в районе пересечения с ул. Пржевальского.

Автомобилистам предлагают пути объезда по улицам Севастопольской и Пржевальского. Важно учитывать данную информацию при выборе маршрута движения, заранее его планировать и следовать указаниям дорожных знаков.

фото администрации Тюмени

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# движение , ограничение , Энергетиков

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