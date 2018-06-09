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Черный котенок ищет дом

Общество, 17:50 09 июня 2018

Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Четырехмесячный котенок по кличке Делмар ищет дом. Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Найден с сестрой и братом в апреле 2018 года на ул. Земляной вал, 10. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Телефон для будущих хозяев 8-912-929-97-39 (Наталья).

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Дарья Казакова

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