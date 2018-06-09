Черный котенок ищет дом

Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте" Фото из официальной группы БФПЖ "Потеряшки" "ВКонтакте"

Четырехмесячный котенок по кличке Делмар ищет дом. Об этом информационному агентству "Тюменская линия" сообщили в благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Найден с сестрой и братом в апреле 2018 года на ул. Земляной вал, 10. Отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 500 рублей. Телефон для будущих хозяев 8-912-929-97-39 (Наталья).

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Дарья Казакова