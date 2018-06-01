Стали известны подробности ДТП на федеральной трассе Тюмень - Ханты-Мансийск
Три человека погибли и четверо госпитализированы в результате ДТП, произошедшего на 184 км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск 9 июня.
Как сообщает областное управление МЧС, грузовой автомобиль протаранил шесть легковых машин, которые затем загорелись. Сообщение о ДТП на пульт диспетчера поступило в 23 часа 44 минуты.
"В результате ДТП три человека погибли на месте, четверо были госпитализированы в областную больницу №3", - сообщил начальник пресс-службы МЧС по Тюменской области Сергей Юсько.
По предварительным данным, на этом участке трассы дорожники вели ремонтные работы поэтому было организовано реверсивное движение. Большегруз врезался в автомобили, которые ждали разрешающий сигнал светофора.
Николай Ступников