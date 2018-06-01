Хоккейный клуб "Югра" заключил контракт с белорусским защитником

Фото: ugra-hc.ru Фото: ugra-hc.ru

Хоккейный клуб "Югра" почти заново формирует состав. В состав команды вошел защитник Никита Устиненко.

23-летний игрок обороны - воспитанник гомельской школы хоккея. Карьера белорусского хоккеиста все время развивалась в родной стране, и "Югра" для него - первый клуб вне дома.

Никита Устиненко выступал за национальную дружину своей страны на Чемпионате мира-2018. Он сыграл в 5 матчах и его показатель полезности "+2", сообщает пресс-служба "Югры".

Никита также имеет опыт игры в КХЛ за минское "Динамо", где за последние три сезона провел 38 встреч.