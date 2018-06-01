Александр Моор: у Ишима - хорошие инвестиционные перспективы

Фото Валерия Бычкова Фото Валерия Бычкова

Инвестиционные проекты, успешно реализуемые в Ишиме - доказательство эффективности политики по созданию в регионе благоприятного делового климата. Об этом заявил журналистам временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор, подводя итоги рабочей поездки в муниципалитет.

Врио главы региона побывал на строящейся кондитерской фабрике "Слада" и на заводе по глубокой переработке пшеницы "АминоСиб".

"Ишим очень динамично развивается. Завод "АминоСиб" переработывает нашу местную пшеницу, выпуская импортозамещающую продукцию. Я благодарен агрохолдингу "Юбилейный" и его президенту Николаю Мамонтову за решение инвестировать огромные средства в создание столь мощного предприятия. Это хороший пример эффективности нашей политики, направленной на создание в регионе благоприятного делового климата. Мы и в дальнейшем будем поддерживать завод "АминоСиб" и другие предпринимательские инициативы", - сказал врио губернатора.

Напомним, строительство завода "АминоСиб" началось в 2013 году и было завершено в декабре 2017 года. Общий объем инвестиций в проект составил 5,8 млрд рублей, а с учетом создания смежного производства спирта - 7 млрд рублей.

Сегодня предприятие, способное перерабатывать 120 тыс. тонн пшеницы в год, выпускает лизин, глютен и крахмальное молочко - незаменимые в животноводстве кормовые добавки. Объемы производства продукции растут. По словам Николая Мамонтова, благодаря усилиям трудового коллектива завод выйдет на проектную мощность в 2019 году. На "АминоСибе" уже трудятся 190 человек, в перспективе количество рабочих мест возрастет до двухсот.

Еще одно свидетельство высокой инвестиционной привлекательности Ишима - реализуемый на производственных площадях бывшего машиностроительного завода проект по созданию кондитерской фабрики "Слада", отметил Александр Моор.

Планируемый объем инвестиций в строительство кондитерской фабрики "Слада" составит более 1 млрд рублей. Реализацию проекта инвестор планирует завершить в 2022 году. Фабрика будет выпускать шоколадные и суфлейные конфеты и карамель. Потенциальная производительность предприятия – 60 тысяч тонн кондитерских изделий в год, здесь планируется создать 300 новых рабочих мест. На первом этапе реконструкции работу получат сто человек.

"Благодаря усилиям инвесторов Ишимский машиностроительный завод получает новую жизнь. Это значит, что у нас есть предприниматели, которые верят в поддержку власти. Есть договоренность об оказании инвестору государственной поддержки в форме компенсации лизинговых платежей за приобретенное оборудование. Нисколько не сомневаюсь, что инвестпроект будет успешно реализован, и надеюсь, что вкусные ишимские конфеты будут продаваться по всей стране", - заявил врио губернатора.

Привлечение как можно большего количества инвесторов - одно из главных направлений работы городских властей, подчеркнул глава Ишима Федор Шишкин.

"Мы изыскиваем внутренние инвестиционные возможности, помогая ишимским предпринимателям развивать бизнес. Например, один из них намерен создать производство металлических панелей для облицовки зданий. Я благодарен руководству Тюменской области за помощь в работе по повышению инвестиционной привлекательности Ишима. В регионе сегодня создан очень комфортный деловой климат. Это помогает нам привлекать инвестиции в муниципальную экономику, создавать новые рабочие места, наполнять городской бюджет собственными налоговыми доходами", - отметил Федор Шишкин.

Глава администрации Ишимского района Сергей Ломовцев сообщил, что сельхозпредприятия муниципалитета, несмотря на тяжелые погодные условия, уже выполнили план посевной кампании на 94%.

"В Ишимском районе - самое большое в Тюменской области зерновое поле. Уверен, что мы завершим посевную в самое ближайшее время", - заявил Сергей Ломовцев.

Евгений Бабенко