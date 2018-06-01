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В День России в Тюмени запретят продажу алкоголя

Общество, 17:57 11 июня 2018

Фото minpromtorg.gov.ru

Запрет на продажу алкогольной продукции вводится в Тюмени в День России 12 июня. К запрещенной продукции относится и пиво.

В случае выявления фактов продажи нарушителем грозит административный штраф на должностных лиц в размере от 5 до 10 тыс. рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой; на юридических лиц – от 50 до 100 тыс. рублей с конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции или без таковой.

Запрет не распространяется на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую магазинами беспошлинной торговли, на розничную продажу алкогольной продукции, осуществляемую организациями, и на розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными предпринимателями, при оказании этими организациями и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания, при условии продажи алкогольной продукции для употребления на месте оказания таких услуг, сообщает департамент потребительского рынка администрации Тюмени.

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# День России , запрет продажи алкоголя

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