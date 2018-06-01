Фестиваль "Безруковский форпост" принимает родина Ершова

Фестиваль «Безруковский форпост». Фото ИА "Тюменская линия" Фестиваль «Безруковский форпост». Фото ИА "Тюменская линия"

Сразу два торжественных события происходят на родине писателя-сказочника Петра Ершова в Ишиме 11 июня. Спустя полвека после разрушения храма преподобного Петра Столпника, который строился при личном содействии Ершова, вновь золотятся церковные купола над селом.

В Великом освящении храма приняли участие митрополит Тюменский и Тобольский Дмитрий, митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. На службе были не только жители села Ершова, но и многочисленные гости, среди которых меценат, промышленник Сергей Козубенко, художник Никас Сафронов, путешественник Федор Конюхов, потомки сказочника, российские детские писатели – победители XIII Международной премии им. П. Ершова за произведения для детей и юношества.

Член попечительского совета, сестра мецената Сергея Козубенко Татьяна Филлипова отметила, что храм построен фундаментально, на века. "Трепет, слезы, радость и благоговение наполняют мою душу. Мы испытываем удовлетворение от сделанной работы. И я верю в то, что жизнь в селе, где родился Ершов, теперь будет наполнена новым светом, добром и божьей помощью".

На улицах села Ершова развернулись красочные и шумные сельские подворья. На фестиваль народного творчества "Безруковский форпост" съехались представители 22 сельских поселений Ишимского района. Они презентовали традиции своего села, блюда русской народной кухни, национальную одежду и работы местных умельцев.

Пышный каравай, румяные блинчики, вышитые рушники и веселые русские народные песни привезли на фестиваль из села Лариха Ишимского района. К их подворью гости проходили через врата счастья, а всех желающих еще парили в импровизированной бане и поили душистым чаем из сибирских трав.

Мастерицы Неволинского сельского поселения продемонстрировали гостям фестиваля умение прясть на деревянной прялке и усадили за стол, сделанный местным мастером деревянных дел.

Театрализованное представление в деревенском стиле от жителей Карасуля привлекло внимание многих. На поляне развернулся настоящий сенокос со сбором сена, привалом и игрой на свистульках.

Площадь мастеров и художников, молодецкие забавы, спортивные состязания, постановка театра "Зеркало" - такой разнообразной и насыщенной была программа праздника.

Инна Кондрашкина