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Фестиваль "Безруковский форпост" принимает родина Ершова

Общество, 16:02 11 июня 2018

Фестиваль «Безруковский форпост». Фото ИА "Тюменская линия"

Сразу два торжественных события происходят на родине писателя-сказочника Петра Ершова в Ишиме 11 июня. Спустя полвека после разрушения храма преподобного Петра Столпника, который строился при личном содействии Ершова, вновь золотятся церковные купола над селом.

В Великом освящении храма приняли участие митрополит Тюменский и Тобольский Дмитрий, митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. На службе были не только жители села Ершова, но и многочисленные гости, среди которых меценат, промышленник Сергей Козубенко, художник Никас Сафронов, путешественник Федор Конюхов, потомки сказочника, российские детские писатели – победители XIII Международной премии им. П. Ершова за произведения для детей и юношества.

Член попечительского совета, сестра мецената Сергея Козубенко Татьяна Филлипова отметила, что храм построен фундаментально, на века. "Трепет, слезы, радость и благоговение наполняют мою душу. Мы испытываем удовлетворение от сделанной работы. И я верю в то, что жизнь в селе, где родился Ершов, теперь будет наполнена новым светом, добром и божьей помощью".

На улицах села Ершова развернулись красочные и шумные сельские подворья. На фестиваль народного творчества "Безруковский форпост" съехались представители 22 сельских поселений Ишимского района. Они презентовали традиции своего села, блюда русской народной кухни, национальную одежду и работы местных умельцев.

Пышный каравай, румяные блинчики, вышитые рушники и веселые русские народные песни привезли на фестиваль из села Лариха Ишимского района. К их подворью гости проходили через врата счастья, а всех желающих еще парили в импровизированной бане и поили душистым чаем из сибирских трав.

Мастерицы Неволинского сельского поселения продемонстрировали гостям фестиваля умение прясть на деревянной прялке и усадили за стол, сделанный местным мастером деревянных дел.

Театрализованное представление в деревенском стиле от жителей Карасуля привлекло внимание многих. На поляне развернулся настоящий сенокос со сбором сена, привалом и игрой на свистульках.

Площадь мастеров и художников, молодецкие забавы, спортивные состязания, постановка театра "Зеркало" - такой разнообразной и насыщенной была программа праздника.

Фестиваль «Безруковский форпост». Фото ИА "Тюменская линия" Фестиваль «Безруковский форпост». Фото ИА "Тюменская линия" Фестиваль «Безруковский форпост». Фото ИА "Тюменская линия" Фестиваль «Безруковский форпост». Фото ИА "Тюменская линия" ﻿

Инна Кондрашкина

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# Ишим , Петр Ершов , фестиваль Безруковский форпост , храм преподобного Петра Столпника

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