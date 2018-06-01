Александру Моору подарили славянский оберег на фестивале "Мост дружбы"

Фестиваль "Мост дружбы". Фото ИА "Тюменская линия" Фестиваль "Мост дружбы". Фото ИА "Тюменская линия"

Оберег древних славян - куколку-невесту - подарили украинские мастерицы врио губернатора Тюменской области Александру Моору во время обхода по национальным подворьям фестиваля "Мост дружбы".

Древнеславянскому оберегу более пяти тысяч лет, утверждает мастерица Татьяна Абронина. Мотанки берегли славян от нечисти и дурных мыслей, помогали в быту и оберегали семью. Мастер-класс по изготовлению куколки-невесты оценил Александр Моор.

"Когда мотаете куколку, вкладывайте только хорошие мысли, думайте о хорошем с каждым моточком, – приговаривала мастерица. - Чтобы оберег был сильным, тряпочки для изготовления брали от одежды мамы, бабушки, прабабушки, нужно, чтобы добрая энергия передалась от предков по женской линии. Лицо закрывают крестом, чтобы не накликать беды. Куколке-невесте делали жениха. Неразлучников мамы клали в сундук с приданным своим дочкам. И после свадьбы молодожены должны играть с этими куколками на ночь, пока в доме не появится младенец".

Куклы-мотанки – это оберег, который есть во многих культурах. Безликих кукол без иглы и нитки с древности мотают украинцы и чуваши, адыгейцы и кавказцы, таджики и узбеки, киргизы и ингуши, русские и белорусы и многие другие народы.

"Когда мы стали мотать оберег, я вспомнила, как в детстве моя бабушка из Украины делала такую вот куколку", - рассказала гостья праздника Любовь Монакова.

На празднике представили 16 национальных обрядов. Умельцы Тюменской области показали около 40 мастер-классов по традиционным ремеслам, танцам, игре на народных инструментах, 22 выставки декоративно-прикладного творчества, 20 фотозон, в которых гости могли сфотографироваться в любом национальном костюме.

Большой праздник "Мост дружбы" представил 23 подворья. Солнечная погода благоволила прогулкам и праздничному настроению. На Цветном бульваре всюду звучали народные песни, играла национальная музыка, исполняли танцы в национальных костюмах представители разных диаспор. Молдаванка Нина Стегареску рассказала о национальных яствах. Она угостила гостей голубцами с виноградными листьями, мамалыгой, фасолью по-молдавски и другими блюдами.

По традиции киргизы встретили гостей за богатым дастарханом. Тюменка Жайнагуль Айманова рассказала, что в прошлом киргизы были кочевниками, потому основные блюда делаются из баранины и конины, как национальное блюдо казы-карта.

"В киргизских семьях всегда встречают за дастарханом. У нас очень славится национальный плов, запеченный в тесте. Его готовят из красного риса, который растет только в Киргизии в Узгенском районе, откуда я родом. Я переехала сюда 20 лет назад. Мне очень нравится Тюменская область – здесь уютно, красиво, народ очень гостеприимный, дружный, сплоченный. Мы все здесь живем одной семьей", - считает Жайнагуль Айманова.

Концертная площадка "Разгуляй" собрала тюменцев и гостей областной столицы у двух сцен. Артисты провели дефиле национальных костюмов, исполнили более 200 вокальных и номеров.

На сцене около ЦУМа гости фестиваля все вместе исполняли танцы народов России. Один за одним менялись белорусский танец казахским, киргизский – украинским, дагестанский – татарским. Не сдержались и кавказские тюменцы: бравые парни и их спутницы показали жар национального танца.

Коренная тюменка Марьям Мусалиева представила национальный костюм Чеченской Республики. Дома девушка тоже ходит в головном уборе, как того требует ислам и традиции ее семьи.

Жители Тюмени Сергей и Елена Плосковы пришли на праздник всей семьей – вместе со своими четырьмя детьми. Глава семейства считает, что "Мост дружбы" действительно показывает всю многонациональность и сплоченность страны. Так и нужно праздновать День России, в таком духе следует воспитывать своих детей.

"Мы отмечаем праздник всей семьей, гуляем с детьми по Цветному бульвару, знакомимся с культурами нашей большой страны. Хочу, чтобы дети поняли, что такое единая Россия. Здесь отражена культура разных народов, наше тюменское дружелюбие, многонациональность нашей страны", - сказал тюменец.

Лина Орлова