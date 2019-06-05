На фестиваль "Мост дружбы" в Тюмени приедут гости из Югры и Ямала

| фото Тюменской областной общественной организации коренных малочисленных народов севера «Кедр» | фото Тюменской областной общественной организации коренных малочисленных народов севера «Кедр»

Представители народов Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов примут участие в XXV областном фестивале национальных культур "Мост дружбы". Традиционное мероприятие пройдет в Тюмени в День России, 12 июня.

По словам заместителя председателя комитета по делам национальностей Тюменской области Владислава Чернова, гости из Югры и Ямала являются постоянными участниками фестиваля национальных культур. Кроме того, в Тюмень приезжают представители разных национальностей, проживающие в 26 муниципалитетах юга Тюменской области.

"Для национальных коллективов фестиваль – это возможность заявить о себе, представить творческие номера, поучаствовать в организации и работе подворий. Мероприятие посвящено 75-летию Тюменской области и обещает быть интересным и масштабным", - отметил Чернов.

Культурный этнографический комплекс на центральной аллее Цветного бульвара будет включать в себя более 20 национальных подворий. Горожане и гости Тюмени увидят летний чум, русскую избу, казахскую и киргизскую юрты, белорусскую хату, украинскую мазанку и казачий курень. Тюменцы познакомятся с традиционной бытовой культурой народов многонациональной Тюменской области, примут участие в народных играх и обрядах, узнают секреты приготовления блюд национальной кухни, сделают тематические фото на память. В течение всего дня для тюменцев и гостей города на двух сценах выступят национальные творческие коллективы и солисты.

Владислав Чернов отметил, что в организации фестиваля задействованы более 2 тыс. человек. Ожидается, что посетят праздник более 10 тыс. гостей.

"Гости узнают о национальной специфике разных народов и об особенностях взаимодействия. Фестиваль открытый и гостеприимный, настоящий народный праздник", - добавил Владислав Чернов.

Фестиваль "Мост дружбы" стартует в 11 часов на Цветном бульваре. После торжественного открытия и концерта, посвященного Дню России, концертная программа продолжится. Выступления творческих коллективов продолжатся на протяжении всего праздника. Параллельно будут работать национальные подворья. Вход на фестиваль свободный.

Любовь Голышева