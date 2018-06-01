"Мост дружбы": из чума ненцев без подарка не уходят

фото Тюменской областной общественной организации коренных малочисленных народов севера «Кедр» фото Тюменской областной общественной организации коренных малочисленных народов севера «Кедр»

"Мост дружбы" объединил на Цветном бульваре все народы и народности, проживающие в Тюменской области.

"Непростая жизнь у ненецкой женщины", – такими размышлениями с корреспондентом "Тюменской линии" поделилась Галина Н., служащая банка, посетившая XXIV областной фестиваль национальных культур "Мост дружбы" на Цветном бульваре.

"Знаете, у меня подруга с Ямала. Скучает по жизни в настоящем чуме. Вот пришла оценить такую жизнь, - пояснила она. - Оказывается, построить дом – это женская забота. Шесты вот эти установить, брезент натянуть. Это летом… А зимой, говорят, это покрытие шьется из оленьих шкур. Тепло, наверное, но тяжело…".

Действительно, на подворье Тюменской областной общественной организации коренных малочисленных народов севера "Кедр" на фестивале "Мост дружбы" установлен настоящий летний ненецкий чум. "Мы уже лет двадцать принимаем участие в этом фестивале. У нас есть свои постоянные посетители. Чум мы обычно убираем по всем традициям, - рассказала заместитель председателя "Кедра" Ирина Малых. - В жилище можно зайти. Экскурсовод расскажет о поведении в чуме, о правилах жизни в нем".

В этом году в чум можно войти настоящим северным человеком, облачившись сначала в настоящую малицу или ягушку. В тундре хозяева стараются не отпускать гостя без подарка. Мужчинам дарят ножны с ножом, пояса. Женщинам - чашки, полоски разноцветного сукна. Детям - игрушки или вещи ровесника.

Организаторы ненецкого подворья не отступают от традиции. На подворье работают мастера декоративно-прикладного творчества. Они помогут всем желающим изготовить обереги из бисера, национальные орнаменты из сукна, игрушки.

"Мы выбрали тематику оберегов, - пояснила Ирина Малых. - Это можно сделать минут за 20-30 и оставить себе на память готовое изделие. В прошлом году у нас сплел на станке для себя национальный ненецкий пояс Владимир Якушев, нынешний министр. У нас об этом осталась фотография. У нас за 20 лет накопилось много хороших фотографий с праздника "Мост дружбы". В этом году мы решили сделать фотовыставку".

Очень оживленно сегодня на подворье коренных малочисленных народов Севера. Кто-то плетет себе обереги, кто-то угощается северными деликатесами, детвора с энтузиазмом бросает кольца, свитые из ивовых прутьев на оленьи рога, а их папы с не меньшим воодушевлением пытаются набросить тынзян (аркан) на хорей (шест для управления нартами) или совместными усилиями перетягивают палку.

Но на Цветном бульваре еще очень много интересного. На двух площадках выступают лучшие исполнители и коллективы. Открыты для посещения еще подворья: Центра культуры и творчества финно-угорских народов, украинцы Тюменской области, белорусы, казахи, армяне, цыгане.