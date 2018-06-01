"Мост дружбы": попробуй жизнь на вкус и цвет

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Далее в сюжете Александр Моор: межнациональная дружба помогает развитию региона

Яркая, красочно убранная полусфера казахской юрты издалека привлекает внимание всех, кто в День России решил посетить Цветной бульвар, где проходит XXIV областной фестиваль национальных культур "Мост дружбы".

"Это подарок акима Северо-Казахстанской области, - пояснил президент национально-культурной автономии казахов Тюменской области Есенгалий Ибраев. - Он подарил нам эту выставочную юрту на праздновании 10-летия нашей организации. Обычно мы привозили на этот фестиваль, в котором традиционно принимаем участие, настоящую юрту из Бердюжского района. К ней всегда выстраивалась очередь – дверь узкая, а всем хочется заглянуть внутрь, посмотреть, как жили казахи".

"Я даже и не думала, что вот такие яркие коврики, которые я использую для занятия фитнесом, шили в казахских юртах, - удивлялась студентка института искусств Арина С. - И называются они так смешно – корпешки".

Вообще-то, они, как пояснила мастерица в колоритном национальном костюме, называются корпе. Пестрые узоры и орнаменты, все цвета радуги - все это казахское корпе, лоскутное одеяло ручной работы. Его история уходит в далекое прошлое. И когда-то оно сопровождало казаха со дня рождения. Сначала ярким одеяльцем укрывали малыша, потом он делал первый шаги по расшитому корпе, потом его готовили в приданое невесте. Времена меняются, меняется и применение такой знакомой бабушкиной корпешки.

"Сейчас мы чаще используем корпе как сиденье за низким национальном столом", - рассказал Есенгалий Ибраев.

На праздничном подворье жизнь казахов можно не только посмотреть, но и попробовать на вкус. Здесь угощают знаменитыми и узнаваемыми бешбармаком, баурсаками. И пока мало известным блюдом из молока куртом - небольшие белые шарики с солоноватым вкусом.

Национально-культурная автономия казахов Тюменской области была учреждена в 2007 году. Автономия издает газету "Хабар-информ", проводит национальные праздники, имеет воскресную школу, принимает активное участие в областных межнациональных мероприятиях.

Как сообщил Есенгалий Ибраев, член президиума Всемирной ассоциации казахов, на юге Тюменского края проживают 13 тыс. этнических казахов. В приграничных с Казахстаном районах Ишимском, Сладковском, Бердюжском, Казанском казахское население в основном является коренным.

Всего в Тюменской области проживает более проживает 150 этносов. И все они, по словам председателя областного комитета по делам национальностей Евгения Воробьева, чувствуют себя свободно и вольготно.

"Для нас слова из гимна России о братском союзе и священной нашей земле, являются не просто словами, а руководством к действию, - подчеркнул он. - Наша стратегия и разработанная в ее рамках государственная программа национальной политики, имеет свои приоритеты, свои цели и задачи. Главные из них – это укрепление единства и духовной общности многонационального народа России в Тюменской области, развитие традиционной казачьей культуры, социокультурная адаптация мигрантов, содействие развитию традиционной хозяйственной деятельности и сохранение культуры коренных малочисленных народов севера, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов, поддержание межнационального и межконфессионального мира, профилактика экстремистских проявлений".

Борис Олейник