"Мост дружбы": сбор березового сока и татарские дробушки

Фото национально-культурной автономии сибирских татар и татар Тюменской области Фото национально-культурной автономии сибирских татар и татар Тюменской области

Далее в сюжете В День России тысячи тюменцев признались в любви к малой Родине

На подворье национально-культурной автономии сибирских татар и татар Тюменской области царили праздничная суета и веселье. Один из лучших народных коллективов области, фольклорно-хореографический ансамбль "Тамаша" из Ялуторовского района вовлек в свой номер "Сбор березового сока" всех заглянувших к гостеприимным татарам.

"На сбор березового сока выезжали обычно всем селом, - рассказал исполнительный директор совета национально-культурной автономии сибирских татар и татар Тюменской области Тимергалий Мирасов. - И весь процесс сопровождался шутками, песнями и розыгрышами".

Шутки и розыгрыши были традиционными. Хозяева и гости подворья с большим энтузиазмом бегали в мешках, с яйцом в ложке и с ведрами на коромысле, завязав глаза, и, покрутившись вокруг собственной оси, пытались палкой разбить горшок. Не всем это удавалось.

Фольклорный коллектив "Тамаша" занимается при Асланинском центре татарской культуры под руководством Ильяса Бакиева. Участники коллектива по крупицам собирают материал для создания новых фольклорных программ. И им действительно удалось завести публику.

Не менее зажигательным стало выступление фольклорно-этнографического коллектива “Саз” из села Средние Тарманы Нижнетавдинского муниципального района. Они удивили публику исполнением татарских дробушек, которые каждый солист исполняет по-своему, показывая многообразие движений и широту танца.

"Дробушки – это особенный танец, который есть только у сибирских татар, - пояснил Тимергалий Мирасов. - Вы только посмотрите, ни одно движение не повторяется".

После выступления коллектива его руководитель Екатерина Ахметзянова дала мастер-класс "Национальные особенности дробушек сибирских татар". Повторить этот колоритный танец пытались многие, удалось не всем.

Уставшие участники мастер-класса отдали должное традиционной татарской кухне, с удовольствием угощаясь лапшой с бараниной и сладкой выпечкой.

Борис Олейник