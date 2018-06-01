Александр Моор: День России для каждого тюменца - особый праздник

Врио губернатора Тюменской области Александр Моор. Фото ИА "Тюменская линия" Врио губернатора Тюменской области Александр Моор. Фото ИА "Тюменская линия"

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Тюменцы празднуют День России на Мосту дружбы. Об этом заявил временно исполняющий губернатора Тюменской области Александр Моор, поздравляя тюменцев и гостей города с Днем России.

"Этот праздник имеет особое значение и глубокий смысл для каждого из нас. Россия - в каждом нашем деле и каждом поступке. В наших сердцах и мечтах – ее величие, благополучие и процветание. Отечество живет и крепнет благодаря нашей любви к нему и памяти, которая связывает прошлое, настоящее и будущее. В преемственности поколений сокрыта фантастическая сила России, ее слава и благополучие", - обратился Александр Моор к горожанам, собравшимся на Цветном бульваре, чтобы отметить День России и принять участие в XXIV областном фестивале национальных культур "Мост дружбы".

"В этот праздничный день мы чествуем нашу Родину – страну с тысячелетней историей и уникальным национально-культурным наследием. Страну, которая объединила на своем огромном пространстве множество народов с разными характерами, но с общим духом и ценностями. Праздник позволяет нам увидеть всю палитру традиций, обычаев и обрядов, особенностей быта, кухни, ремесел разных народов, живущих на Тюменской земле. Главное — мы все чувствуем национальное единство и общую ответственность за будущее страны", - подчеркнул врио губернатора.

Мы все вместе чтим традиции, храним память, заботимся о старших поколениях, учим детей уважать культуру разных народов, добавил Александр Моор. В Тюменской области в мире и согласии живут представители 150 этносов.

"Межнациональный мир и согласие в нашей области имеет замечательные традиции и прочный фундамент. Основы его заложены нашими отцами и дедами. Мы вместе продолжаем строить наш общий дом. Уверен, у нас все получится", - заявил врио губернатора. Александр Моор тепло поздравил тюменцев с Днем России и пожелал всем жителям региона хорошего настроения, счастья и добра.

"День России - символ общности нашей судьбы. У нас есть много поводов, чтобы гордиться своей страной и верить в будущее. Тюменцы очень много делают для развития России. Я уверен, что мы впишем в ее историю еще много славных страниц. Главное - бережно хранить наши многовековые традиции и яркую многонациональную культуру. Во всей стране, в каждом городе и селе, в каждой семье должны царить мир и согласие. Ведь Россия - это мы с вами", - заявил, выступая на митинге-концерте в честь главного государственного праздника председатель областного координационного совета национальных общественных объединений и национально-культурных автономий Игорь Шишкин.

С Днем России тюменцев поздравили доверенное лицо президента Российской Федерации Владимира Путина, главврач госпиталя для ветеранов войн Альберт Юсупов, мать троих детей Наталья Насыбуллина и выпускник Тюменского Президентского кадетского училища, потомственный военный Алексей Гашылык.

"Как и мои прадед, дед и отец, я выбрал профессию офицера, чтобы беречь и защищать свою Родину", - заявил юноша.

После завершения митинга начался праздничный концерт. Тюменцев и гостей областной столицы приветливо встречают на национальных подворьях, которые развернуты на Цветном бульваре. Почетным гостем национальных подворий стал временно исполняющий обязанности губернатора Тюменской области Александр Моор.

Отметим, на митинг в честь Дня России в Тюмени на Цветной бульвар пришли более 10 тыс. тюменцев. В области праздник собрал более 120 тыс. человек.

Евгений Бабенко