Александр Моор: День России - символ национального единения

День России. Фото ИА "Тюменская линия" День России. Фото ИА "Тюменская линия"

День России символизирует единство многонационального российского народа, веру граждан в Отечество и ответственность каждого за его судьбу. Об этом заявил врио губернатора Тюменской области Александр Моор, поздравляя жителей региона со знаменательным днем.

По словам врио губернатора, во все времена Россия была хранительницей мира, добра и общечеловеческих ценностей. Россия обладает богатой историей, великими традициями, уникальной культурой и самобытностью.

"Глава государства поставил перед нами стратегические задачи, от которых зависит благополучие России и сегодня, и в будущем. Уверен, любовь к Родине, консолидация усилий всех россиян, наше деятельное участие в укреплении ее могущества позволят достичь необходимого результата. Желаю всем жителям региона здоровья, благополучия и активной плодотворной работы на благо Тюменской области и всей России!", - сказал Александр Моор.