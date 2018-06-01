Тюмень встречает День России на праздничных площадках

Фото admtyumen.ru Фото admtyumen.ru

Праздничные мероприятия состоятся в Тюмени в День России, об этом сообщает городской департамент культуры.

В рамках программы на площади Дома культуры "Поиск" в 12 часов начнется праздничный концерт, в котором примут участие творческие коллективы Дома культуры. Во время концерта организаторы проведут небольшую викторину для детей и их родителей, в которую будут включены вопросы, относящиеся к истории становления и развития российского государства. На площади будут работать интерактивные площадки для детей ("Веселые старты", детский стритбол и многое другое), где ребята смогут заработать сладкий приз.

На открытой площадке Центра культуры и искусства "Современник" (ул. Олимпийская, 9) в 12 часов начнется праздничная программа: "Моя страна – мое богатство!". Прозвучат песни, прославляющие нашу Родину, тюменский край, трудовые подвиги земляков, счастливое детство подрастающего поколения. Лучшие творческие коллективы поздравят жителей и гостей города своими номерами.

Тематическую акцию "Мин татарча сойлэшэм" – "Я говорю по-татарски" - проведет Центр татарской культуры в 12 часов на Цветном бульваре. Традиционная ежегодная акция пройдет при участии волонтеров – активной татарской молодежи города. В программе акции: концертная программа с участием творческих коллективов центра, организация интерактивных игровых "языковых" площадок, раздача мини-словаря на татарском языке, работа в ростовых куклах.

В 17 часов – концертная программа "Славный праздник – День России!" на площади ж.р. Тарманы (ул. Малышева, 24).

На уличной площадке Дома культуры "Орфей" (ул. 70 лет Октября, 5в) в 18 часов – праздничная программа "Храни себя, моя Россия". В программе: праздничный концерт, конкурс рисунков на асфальте, мастер-классы.

Праздничная программа "Россия – наш огромный дом" начнется в 18 часов в сквере Казачьи луга (ул. Домостроителей, 22/2). В программе: выступление коллективов Центра русской культуры, спортивные состязания, веселые конкурсы, игровые площадки, мастер-классы.