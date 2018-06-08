В Тюмени в День России пройдет концерт и фестиваль национальных культур

admtyumen.ru admtyumen.ru

Большой праздник, посвященный Дню независимости России, состоится в Тюмени 12 июня. в 12 часов на Цветном бульваре начнется митинг-концерт, затем открытие XXIV областного фестиваля национальных культур "Мост дружбы".

На сцене выступят лучшие артисты и творческие коллективы региона. Участники концерта совместно исполнят гимн России.

В программе фестиваля национальных культур "Мост дружбы" - любимые народные песни и танцы, традиционные игры и забавы, национальные подворья, кухни и костюмы, торговые ряды, сувенирные лавки и праздничные гуляния. Во время праздника будут работать интерактивные площадки.

В концертной программе фестиваля примут участие коллективы и солисты Тюменской области, ЯНАО и ХМАО-Югры, Чувашии и Удмуртии.